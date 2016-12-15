Експертизи у справі Сущенка можуть затягнутися до весни - Фейгін

Адвокат неправомірно затриманого в Москві журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін, вважає, що експертизи, призначені слідством у справі його підзахисного, затягнуться до весни.

Про це він сказав в коментарі "Укрінформу".

"У "справі Сущенка" має розпочатися проведення експертиз. Якщо буде наказ "зверху", то процес, звичайно, може значно прискоритися. Але судячи з того, як зараз йдуть справи, такого не передбачається. Думаю, до великих свят довести до пуття нічого не встигнуть. Потім поки почнуть робити після свят... З такою швидкістю можуть закінчити десь до кінця березня", - сказав Фейгін.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту.