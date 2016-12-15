Прикордонники на Донбасі затримали бойовика "ДНР"

У контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" увечері 14 грудня прикордонники затримали бойовика "ДНР".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян на сторінці в Facebook.

"Громадянин 1996 року народження прямував у пішому порядку з Донецька до міста Маріуполь. У контрольний пункт прибув фактично під завершення здійснення пропускних операцій, швидше за все сподіваючись на ранні сутінки та на погодні умови", - йдеться в повідомленні.

Затриманий повідомив, що "служив" у батальйоні бойовиків "Веселі біси" з 2014 по 2015 роки. Зараз він працює в так званій частини МНС сепаратистів.