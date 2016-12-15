Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники на Донбассе задержали боевика "ДНР"

Четверг, 15 декабря 2016, 04:24

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" вечером 14 декабря пограничники задержали боевика "ДНР".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на странице в Facebook.

"Гражданин 1996 года рождения следовал в пешем порядке из Донецка в город Мариуполь. В контрольный пункт прибыл фактически под завершение осуществления пропускных операций, скорее всего надеясь на ранние сумерки и погодные условия", - говорится в сообщении.

Задержанный сообщил, что "служил" в батальоне боевиков "Веселые бесы" с 2014 по 2015 года. Сейчас он работает в так называемой части МЧС сепаратистов.

Темы: ДНРДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
ДНР
Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
Последние новости
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: