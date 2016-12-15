Пограничники на Донбассе задержали боевика "ДНР"

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" вечером 14 декабря пограничники задержали боевика "ДНР".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на странице в Facebook.

"Гражданин 1996 года рождения следовал в пешем порядке из Донецка в город Мариуполь. В контрольный пункт прибыл фактически под завершение осуществления пропускных операций, скорее всего надеясь на ранние сумерки и погодные условия", - говорится в сообщении.

Задержанный сообщил, что "служил" в батальоне боевиков "Веселые бесы" с 2014 по 2015 года. Сейчас он работает в так называемой части МЧС сепаратистов.