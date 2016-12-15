Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ вызывает Жванию на допрос и думает, как поговорить с Онищенко

Четверг, 15 декабря 2016, 12:41

Национальное антикоррупционное бюро в связи с последними заявлениями депутата Александра Онищенко вызывает на допрос Давида Жванию.

Об этом рассказал журналистам в кулуарах III Международная конференция по возврату активов председатель НАБУ Артем Сытник, сообщает Укринформ.

"Сейчас в свете новых заявлений Онищенко также будем вызывать Жванию и будем проводить допрос", - сказал Сытник.

Кроме того, по его словам, также в связи с заявлениями Онищенко НАБУ вызвало и народного депутата Олеся Довгого на 21 декабря, поскольку на предыдущий вызов не явился.

Сытник также рассказал, что НАБУ как один из вариантов рассматривает допрос народного депутата Александра Онищенко по скайпу.

"Есть как вариант допрос его (Онищенко. - Ред.) по скайпу. Мы сейчас рассматриваем такую возможность", - сказал Сытник.

Он отметил, что видеодопит рассматривается в связи с тем, что Онищенко сейчас находится за пределами Украины, а если встречаться с ним "на нейтральной территории", то такие показания не будут иметь процессуального статуса.

На уточняющий вопрос, когда можно ожидать скайп-допроса, председатель НАБУ ответил:

"Думаю, что до конца недели мы примем решение, когда это будет. Мы должны получить его согласие. Мы направляем сейчас запрос стороне защиты".

Как известно, Онищенко рассказал, что смог зарегистрироваться в 2014 году как кандидат в депутаты по 93 избирательному округу только после того, как передал 6 миллионов долларов Жвании, который тогда входил в руководство избирательного штаба БПП.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОнищенкоНАБУЖвания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: