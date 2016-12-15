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У Путіна посміялись над звинуваченнями США у втручанні у вибори

Четвер, 15 грудня 2016, 13:06

Кремль вважає "смішною нісенітницею" повідомлення ЗМІ про те, що президент Росії Володимир Путін особисто впливав на результати виборів президента США.

Про це заявив журналістам у четвер прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Як смішну нісенітницю (можу прокоментувати ці повідомлення)", – сказав він.

Пєсков додав, що ці заяви "не можуть мати під собою ніяких підстав".

Як повідомлялося, 15 грудня представники розвідки США заявили, що на їхню думку президент РФ Володимир Путін особисто брав участь в прихованій кампанії зі втручання в президентські вибори в Сполучених Штатах.

Раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінСША
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