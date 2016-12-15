У Путина посмеялись над обвинениями США во вмешательстве

Кремль считает "смешной чушью" сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин лично влиял на результаты выборов президента США.

Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Как смешную чушь (могу прокомментировать эти сообщения)", – сказал он.

Песков добавил, что эти заявления "не могут иметь под собой никаких оснований".

Как сообщалось, 15 декабря представители разведки США заявили, что по их мнению президент РФ Владимир Путин лично участвовал в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.