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Охендовський заявляє, що ніхто не просив його допомагати Онищенку

Четвер, 15 грудня 2016, 13:07

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявляє, що до нього ніхто не звертався  з приводу реєстрації кандидатом в депутати Олександра Онищенка на дострокових виборах в ВР у 2014 році.

Про це Охендовський заявив у четвер перед допитом  у НАБУ, відповідаючи на питання про заяви Онищенка, що його реєстрація відбувалася по дзвінку президента Петра Порошенка або через гроші.

"Ніхто до мене не звертався з приводу реєстрації кандидатом Онищенка. Коли він подавав повторно Онищенко свої документи до ЦВК, він дійсно заходив до мене в кабінет. На кого він не посилався, оскільки в цьому не було потреби", - сказав Охендовський.

"Він просто сказав, що розуміє свою помилку при поданні первинних документів, подав новий комплект документів і спитав, коли можна очікувати на розгляд його питання в ЦВК. Я відповів, що питання буде розглянуто у встановлений законом строк – не пізніше ніж на 5-й день після подання документів", - сказав він.

Охендовский додав, що не давав Онищенку жодних відповідей щодо долі його документів, бо питання реєстрації вирішується не головою, а колегіально всім складом ЦВК.

Як відомо, 16 вересня 2014 року ЦВК відмовилась реєструвати кандидатуру Онищенка. Комісія послалася на лист Державної прикордонної служби, відповідно до якого регіонал перебував на території України у 2011 та 2012 роках менше 183 днів у кожному з відповідних річних періодів.

Згідно з законом кандидат у нардепи має протягом останніх 5 років перебувати в Україні більшість днів кожного року.

Онищенко оскаржив це рішення в суді, але суд відмовив йому у задоволенні скарги.

Пізніше Онищенко приніс повторно документи до ЦВК, і цього разу його зареєстрували кандидатом в депутати.

Тоді у ЦВК пояснили, що не мали права відмовити Онищенку в реєстрації, оскільки при повторній подачі документів він надав докази необхідності його перебування у відрядженні. У ЦВК тоджі вказали, що серед документів була низка витягів з наказів про закордонні відрядження, довідки про службові відрядження від Федерації кінного спорту України.

Після того, як на Онищенка порушили низку справ і він утік у Європу, депутат розповів ЗМІ, що зміг зареєструватися в 2014 році як кандидат в депутати по 93 виборчому округу лише після того, як передав 6 мільйонів доларів Жванії, який тоді входив до керівництва виборчого штабу БПП. 

НАБУ вже викликає на допит Давида Жванію.

Оксана Коваленко, УП

Теми: ОнищенкоЦВК
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