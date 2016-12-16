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Більшість українців не вважають Порошенка і Гройсмана патріотами

П'ятниця, 16 грудня 2016, 13:55

Більше половини опитаних Центром політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова не вважають патріотами президента Петра Порошенка (51,3% опитаних), прем'єр-міністра Володимира Гройсмана (53,5%) і голову Верховної Ради Андрія Парубія (53%).

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 19,3% опитаних вважають Гройсмана патріотом, 15,3% вважають, що це залежить від ситуації, 12% - не змогли відповісти.

Парубія вважають патріотом 21,8% опитаних, 12,9% - вважають, що це залежить від ситуації, 12,3% - не змогли відповісти.

У свою чергу, 23,3% респондентів відповіли, що, на їхню думку, Порошенко є патріотом, 14,2% - вважають, що це залежить від ситуації, 11,2% - не змогли відповісти.

Згідно з результатами опитування, 55,4% респондентів не вважають патріотом секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, 17,1% - вважають її такою, 12,5% - вважають, що це залежить від ситуації, 15% - не змогли відповісти.

При цьому 73,7% опитаних вважають патріотами військовослужбовців, які брали або беруть участь в антитерористичній операції (АТО), 7,5% - не вважають їх патріотами, 13,1% - вважають, що це залежить від ситуації, 5,7% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 18 по 23 листопада. Було опитано 2 015 повнолітній респондентів у всіх регіонах, крім включеного Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як відомо, згідно із даними цього дослідження, 51,1% респондентів, опитаних Центром політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова, вважають українців і росіян братніми народами.

Теми: ПорошенкоукраїнціГройсман
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