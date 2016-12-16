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Большинство украинцев не считают Порошенко и Гройсмана патриотами

Пятница, 16 декабря 2016, 13:55

Более половины опрошенных Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова не считают патриотами президента Петра Порошенко (51,3% опрошенных), премьер-министра Владимира Гройсмана (53,5%) и председателя Верховной Рады Андрей Парубий (53%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Украинские Новости.

При этом 19,3% опрошенных считают Гройсмана патриотом, 15,3% считают, что это зависит от ситуации, 12% - затруднились ответить.

Парубия считают патриотом 21,8% опрошенных, 12,9% - считают, что это зависит от ситуации, 12,3% - затруднились ответить.

В свою очередь, 23,3% респондентов ответили, что, по их мнению, Порошенко является патриотом, 14,2% - считают, что это зависит от ситуации, 11,2% - затруднились ответить.

Согласно результатам опроса, 55,4% респондентов считают патриотом секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, 17,1% - считают ее такой, 12,5% - считают, что это зависит от ситуации, 15% - затруднились ответить .

При этом 73,7% опрошенных считают патриотами военнослужащих, принимавших или принимающих участие в антитеррористической операции (АТО), 7,5% - считают их патриотами, 13,1% - считают, что это зависит от ситуации, 5,7% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 18 по 23 ноября. Было опрошено 2015 совершеннолетний респондентов во всех регионах, кроме включенного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как известно, согласно данным этого исследования, 51,1% респондентов, опрошенных Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, считают украинцев и русских братскими народами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоукраинцыГройсман
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