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Кучма: В питанні заручників Гризлову слід звернутися до Путіна

П'ятниця, 16 грудня 2016, 14:35

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, Леонід Кучма радить повноважному представнику РФ у цій групі Борису Гризлову звернутися до президента РФ щодо прискорення реалізації гуманітарних аспектів Мінських угод.

Так він прокоментував у п'ятницю журналістам заклик Гризлова до президента Петра Порошенка оголосити до Різдва амністію учасникам конфлікту.

"Гризлов уже другий раз звертається до нашого президента. По-моєму, треба було звернутися і до Путіна – нехай і з тієї сторони (керівництво РФ посприяє вирішенню ситуації -ред.)", – сказав Кучма.

Він підкреслив, що амністія неможлива для учасників конфлікту, які скоїли тяжкі злочини:

"Є міжнародне право. Якщо в деяких людей на руках кров, то має бути особлива процедура, а не просто: комусь захотілось і питання буде вирішуватись", – зазначив екс-президент згадавши також трагедію рейсу MH-17.

Кучма нагадав, що всі сторони, включаючи Росію та представників тимчасово окупованих територій Донбасу, брали на себе зобов'язання щодо обміну заручників, однак гарантувати, що це станеться до новорічних свят, ніхто не може.

Водночас українська сторона сподівається на позитивні зрушення 21 грудня, щоб "до свят відпустити людей додому".

Він наголосив, що ситуація залежить найбільшою мірою від російської сторони.

Коментуючи спробу переговорів народного депутата Надії Савченко з бойовиками, Кучма наголосив, що існує один майданчик для переговорного процесу ­– Мінськ і "політизації цього процесу не повинно бути".

Як відомо, українська сторона сподівається організувати обмін 58 українських заручників на Донбасі (чиє місцезнаходження підтвердили в ОРДЛО -ред) на 228 затриманих, які були озвучені з боку опонентів.

У четвер стало також відомо, що Україна передає 15 осіб зі списку ОРДЛО на звільнення в якості доброї волі, щоб розблокувати процес обміну заручників.

Валентина Романенко, УП

Теми: Мінські угодиРосіязаручники
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