Кучма: в вопросе заложников Грызлову следует обратиться к Путину

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, Леонид Кучма советует полномочному представителю РФ в этой группе Борису Грызлову обратиться к президенту РФ по ускорению реализации гуманитарных аспектов Минских соглашений.



Так он прокомментировал в пятницу журналистам призыв Грызлова к президенту Петра Порошенко объявить до Рождества амнистию участникам конфликта.



"Грызлов уже второй раз обращается к нашему президенту. По-моему, надо было обратиться и к Путину – пусть и с той стороны (руководство РФ поспособствует решению ситуации ред.)", – сказал Кучма.



Он подчеркнул, что амнистия невозможна для участников конфликта, которые совершили тяжкие преступления:



"Есть международное право. Если у некоторых людей на руках кровь, то должна быть особая процедура, а не просто: кому захотелось и вопрос будет решаться", – отметил экс-президент вспомнив также трагедию рейса MH-17.



Кучма напомнил, что все стороны, включая Россию и представителей временно оккупированных территорий Донбасса, брали на себя обязательства по обмену заложников, однако гарантировать, что это произойдет до новогодних праздников, никто не может.



В то же время украинская сторона надеется на положительные сдвиги 21 декабря, чтобы "к праздникам отпустить людей домой".



Он отметил, что ситуация зависит в наибольшей степени от российской стороны.



Комментируя попытку переговоров народного депутата Надежды Савченко с боевиками, Кучма отметил, что существует одна площадка для переговорного процесса – Минск и "политизации этого процесса не должно быть".



Как известно, украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников на Донбассе (чье местонахождение подтвердили в ОРДЛО -ред.) на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

В четверг стало также известно, что Украина передает 15 человек из списка ОРДЛО на освобождение в качестве доброй воли, чтобы разблокировать процесс обмена заложников.



Валентина Романенко, УП