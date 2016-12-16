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Кучма: в вопросе заложников Грызлову следует обратиться к Путину

Пятница, 16 декабря 2016, 14:35

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, Леонид Кучма советует полномочному представителю РФ в этой группе Борису Грызлову обратиться к президенту РФ по ускорению реализации гуманитарных аспектов Минских соглашений.

Так он прокомментировал в пятницу журналистам призыв Грызлова к президенту Петра Порошенко объявить до Рождества амнистию участникам конфликта.

"Грызлов уже второй раз обращается к нашему президенту. По-моему, надо было обратиться и к Путину – пусть и с той стороны (руководство РФ поспособствует решению ситуации ред.)", – сказал Кучма.

Он подчеркнул, что амнистия невозможна для участников конфликта, которые совершили тяжкие преступления:

"Есть международное право. Если у некоторых людей на руках кровь, то должна быть особая процедура, а не просто: кому захотелось и вопрос будет решаться", – отметил экс-президент вспомнив также трагедию рейса MH-17.

Кучма напомнил, что все стороны, включая Россию и представителей временно оккупированных территорий Донбасса, брали на себя обязательства по обмену заложников, однако гарантировать, что это произойдет до новогодних праздников, никто не может.

В то же время украинская сторона надеется на положительные сдвиги 21 декабря, чтобы "к праздникам отпустить людей домой".

Он отметил, что ситуация зависит в наибольшей степени от российской стороны.

Комментируя попытку переговоров народного депутата Надежды Савченко с боевиками, Кучма отметил, что существует одна площадка для переговорного процесса – Минск и "политизации этого процесса не должно быть".

Как известно, украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников на Донбассе (чье местонахождение подтвердили в ОРДЛО -ред.) на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

В четверг стало также известно, что Украина передает 15 человек из списка ОРДЛО на освобождение в качестве доброй воли, чтобы разблокировать процесс обмена заложников.

Валентина Романенко, УП

Темы: Минские соглашенияРосcиязаложники
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