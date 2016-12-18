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В ОРЛО заявили, що українські військові намагалися прорватися у Калинівку

Неділя, 18 грудня 2016, 20:28

Бойовики "Луганської народної республіки" заявили про втрати українських військових у кількості 10 осіб убитими та 20 поранених внаслідок  спроби увійти у населений пункт Калинівка на тимчасово підконтрольній терористам території Луганської області.

Про бойове зіткнення ввечері 18 грудня повідомив онлайн-ресурс бойовиків "Луганський інформцентр" з посиланням на так звану Народну міліцію  "ЛНР".

"У районі н.п. Калинівка бойове зіткнення із ЗСУ, втрати противника склали близько 10 загиблих, понад 20 поранених, знищено 2 БМП", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок боєзіткнення поранено двох бойовиків, ще двоє зникли безвісти. 

 

"В ході артилерійської підтримки спроби прориву в районі с.Калинівка ЗСУ випустили по позиціях "ЛНР" понад 150 артилерійських снарядів та мінометних мін", - заявили бойовики.

За повідомленням інфоцентру, участь в атаці брали підрозділи 54 бригади ЗСУ. 

Теми: ЛНРжертви
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