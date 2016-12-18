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В ОРЛО заявили, что украинские военные пытались прорваться в Калиновку

Воскресенье, 18 декабря 2016, 20:28

Боевики "Луганской народной республики" заявили о потерях украинских военных в количестве 10 человек убитыми и 20 раненых в результате попытки войти в населенный пункт Калиновка на временно подконтрольной террористам территории Луганской области.

О боевом столкновении вечером 18 декабря сообщил онлайн-ресурс боевиков "Луганский информцентр" со ссылкой на так называемую Народную милицию "ЛНР".

"В районе н.п. Калиновка боестолкновение с ВСУ, потери противника составили около 10 погибших, более 20 раненых, уничтожены 2 БМП", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате боестолкновения ранены двое боевиков, еще двое пропали без вести.

 

"В ходе артиллерийской поддержки попытки прорыва в районе с.Калиновка ВСУ выпустили по позициям "ЛНР" более 150 артиллерийских снарядов и минометных мин", - заявили боевики.

По сообщению инфоцентра, участие в атаке принимали подразделения 54 бригады ВСУ.

Темы: ЛНРжертвы
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