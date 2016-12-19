У Мінфіні обіцяють, що "Приват24" і далі працюватиме

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що система електронного обслуговування клієнтів "Приват24" працюватиме після переходу "Приватбанку" в державну власність.

Про це він заявив в інтерв'ю Громадському.

"Я вважаю, що ця система дійсно є дуже цінною і важливою складовою "Приватбанку". І тому ця система буде працювати. Необхідна технічна підтримка буде здійснюватись, і люди, які вже звикли до такого рівня послуг, матимуть той самий рівень послуг", — сказав він.

Також Данилюк сподівається, що якість обслуговування в "Приват24" покращиться.

Окрім того, глава Мінфіну заявив, що покриття державою нестачі коштів у капіталі "Приватбанку" передбачено у бюджеті України.

Як повідомлялося, напередодні глава НБУ Валерія Гонтарєва не змогла уточнити, на чиєму балансі перебуває програма "Приват24".

Ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Національного банку Валерія Гонтарева на брифінгу 19 грудня запевнили, що клієнти "Приватбанку" не матимуть проблем із доступом до своїх коштів – зарплати, пенсії, стипендії, які проходять через цей банк, будуть надходити справно.