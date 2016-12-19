В Минфине обещают, что "Приват24" и дальше будет работать

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что система электронного обслуживания клиентов "Приват24" будет работать после перехода "Приватбанка" в государственную собственность.

Об этом он заявил в интервью Громадскому.

"Я считаю, что эта система действительно очень ценная и важная составляющая "Приватбанка". И поэтому эта система будет работать. Необходимая поддержка будет осуществляться, и люди, которые уже привыкли к такому уровню услуг, будут иметь тот же уровень услуг", - сказал он.

Также Данилюк надеется, что качество обслуживания в "Приват24" улучшится.

Кроме того, глава Минфина заявил, что покрытие государством недостатка средств в капитале "Приватбанка" предусмотрено в бюджете Украины.

Как сообщалось, накануне глава НБУ Валерия Гонтарева не смогла уточнить, на чьем балансе находится программа "Приват 24".

Вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".



Министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на брифинге 19 декабря заверили, что клиенты "Приватбанка" не будут иметь проблем с доступом к своим средствам - зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.