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Після вбивства посла РФ в Анкарі стріляли під посольством США

Вівторок, 20 грудня 2016, 08:46

Турецька поліція у вівторок затримала чоловіка, який здійснив постріли перед посольством США в Анкарі, через кілька годин після вбивства російського посла в Туреччині.

Про це повідомляє 20 грудня агентство Associated Press.

Чоловік дістав з-під пальто помпову рушницю і здійснив близько восьми пострілів у повітря, перш ніж охоронці посольства втрутилися і, затримали його.
Зазначається, що в інциденті ніхто не постраждав.

Посольство США знаходиться через дорогу від будівлі виставкового центру, де стався напад на посла РФ. Наразі невідомо, чи були пов'язані ці два інциденти.

Як повідомляє Reuters, після цього збройного інциденту посольство США в Анкарі та консульства Штатів у Стамбулі і Адані 20 грудня закриють для звичайних операцій.

Також Reuters, посилаючись на державні ЗМІ Туреччини, наразі турецька поліція затримала шістьох осіб у зв'язку з вбивством російського посла.

Так, державне агентство Анадолу інформує про затримання в західній провінції Айдин матері нападника, батька, сестри та двох інших родичів, а також сусіда вбивці по квартирі в Анкарі.

Як відомо, 19 грудня в ході виступу на відкритті виставки "Росія очима турків", організованої посольством Росії в Анкарі й муніципалітетом району Чанкая було скоєно напад на посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Молодий чоловік у чорному костюмі та краватці, який пройшов на виставку як охоронець, кілька разів вистрелив у Карлова.

Нападника було вбито в ході операції поліції.

Російський посол помер від отриманих поранень.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова.

Пізніше стало відомо, що чоловік, який вбив російського посла у Туреччині, Мевлют Мерт Алтинташ працював у поліції Анкари.

Президент РФ Володимир Путін і глава Туреччини Тайіп Ердоган зробили заяви щодо вбивства Карлова.

Теми: ТуреччинаРосіяСША
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