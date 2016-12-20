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После убийства посла РФ в Анкаре стреляли под посольством США

Вторник, 20 декабря 2016, 08:46

Турецкая полиция во вторник задержала мужчину, который совершил выстрелы перед посольством США в Анкаре через несколько часов после убийства российского посла в Турции.

Об этом сообщает 20 декабря агентство Associated Press.

Мужчина достал из-под пальто помповое ружье и сделал около восьми выстрелов в воздух, прежде чем охранники посольства вмешались и задержали его.

Отмечается, что в инциденте никто не пострадал.

Посольство США находится через дорогу от здания выставочного центра, где произошло нападение на посла РФ. Пока неизвестно, были ли связаны эти два инцидента.

Как сообщает Reuters, после этого вооруженного инцидента посольство США в Анкаре и консульства Штатов в Стамбуле и Адане 20 декабря будут закрыты для обычных операций.

Также Reuters, ссылаясь на государственные СМИ Турции, сообщает, что на данный момент турецкая полиция задержала шесть человек в связи с убийством российского посла.

Так, государственное агентство Анадолу информирует о задержании в западной провинции Айдын матери нападающего, отца, сестры и двух других родственников, а также соседа убийцы по квартире в Анкаре.

Как известно, 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом района Чанкая было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

Молодой человек в черном костюме и галстуке, который прошел на выставку как охранник, несколько раз выстрелил в Карлова.

Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Российский посол скончался от полученных ранений.

Министерство иностранных дел Турции осудило вооруженное нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Позже стало известно, что человек, который убил российского посла, Мевлют Мерт Алтынташ работал в полиции Анкары.

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган сделали заявления относительно убийства Карлова.

Темы: ТурцияРосcияСША
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