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За "законом Савченко" на волю вийшли тисяча вбивць – Петренко

Вівторок, 20 грудня 2016, 11:58

Міністр юстиції Павло Петренко стверджує, що з початку року за так званим "законом Савченко", який передбачає зарахування дня у СІЗО як двох у тюрмі, на волю вийшли близько тисячі вбивць.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"За цей неповний рік вийшли тисячу вбивць, і в місця позбавлення волі повернулися вже 10%. Тобто людина вийшла, декілька місяців побула на волі, вчинила вбивство. Є такі, що вчинили два вбивства і знову повернулися в тюрму. Це просто не вкладається в голові", – сказав міністр.

За його словами, "було величезною помилкою проголосувати за цей документ на хвилі популізму".

Наразі Мін'юст пропонує зміни до цього закону, який збереже таку формулу зарахування днів у СІЗО тільки для людей, які скоїли легкі або середньої важкості злочини, але не для тих, хто вчинив важкий злочин. Однак Рада відмовляється за це голосувати.

"Політика. Ті фракції, які тоді взяли на прапор закон Савченко, зараз не хочуть визнати свою помилку. Нонсенс. Закон – не політичний, а юридичний механізм. Потрібно зупинити процес виходу на свободу осіб, які несуть суспільну небезпеку громадянам. А його знову перевели в політичну площину і заблокували", – сказав Петренко.

За його словами, нинішній парламент є "дуже специфічним".

"З одного боку, він може ухвалювати радикально-реформаторські законопроекти, наприклад, судову реформу, а з іншого – блокувати документи, що не мають політичної складової і їх потрібно просто приймати", – додав він.

Також Петренко заявив, що піде з посади міністра, якщо не зможе більше проводити необхідні закони через Верховну Раду.

Як відомо, 15 листопада депутати пересварилися між собою через "закон Савченко" і відмовилися прийняти два документи, які внесли б до нього зміни.

Українська правда

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Теми: СІЗОСавченко НадіяВерховна РадаПетренко
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