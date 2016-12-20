Захист Охендовського стверджує, що в справі є "виправдальна експертиза"

Адвокат підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського Андрій Смирнов заявляє, що в матеріалах справи є експертиза, яка виправдовує його клієнта.



Про це він сказав в інтерв'ю "Українським новинам".



"Навіщо ми будемо проводити (альтернативну експертизу), коли вчора розкрився дуже цікавий факт, – у матеріалах справи ми виявили другу експертизу, яку від нас наполегливо приховували раніше. І ця експертиза повністю виправдовує Охендовського. До цього нам її не показували", – заявив він.



За його словами, першу експертизу НАБУ призначило в КНДІСЕ (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз), яка спростувала, що Охендовський ставив свої підписи і робив записи.



"Їх це, мабуть, не влаштувало, і вони призначили другу експертизу в державному інституті МВС, яка щось там підтвердила", – зазначив адвокат.



За його словами, ці експертизи долучені до справи.



Також адвокат стверджує, що в НАБУ відсутні свідчення, які підтверджували б причетність Охендовського до чого-небудь в цій справі.



У коментарі "Українській правді" Смирнов також заявив, що представники САП" самі були здивовані", виявивши цю експертизу в матеріалах, які обґрунтовують клопотання про обрання запобіжного заходу Охендовському у вигляді застави.



"Судячи з усього, засідання з розгляду клопотання буде завтра. На суді ми будемо посилатися на цю експертизу", – заявив адвокат



У той же час він відмовився назвати прізвище експерта, який проводив цю експертизу, пославшись на таємницю слідства, заявивши, що "це досвідчений судовий експерт".

Як відомо, 13 грудня стало відомо, що Охендовському вручили повідомлення про підозрупросто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.