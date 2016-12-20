Защита Охендовского утверждает, что в деле есть "оправдывающая экспертиза"

Адвокат подозреваемого в получении неправомерной выгоды председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского Андрей Смирнов заявляет, что в материалах дела имеется экспертиза, которая оправдывает его клиента.

Об этом он сказал в интервью "Українським новинам".

"Зачем мы будем проводить (альтернативную экспертизу), когда вчера вскрылся очень интересный факт, – в материалах дела мы обнаружили вторую экспертизу, которую от нас упорно скрывали ранее. И эта экспертиза полностью оправдывает Охендовского. До этого нам ее не показывали", – заявил он.

По его словам, первую экспертизу НАБУ назначило в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз), которая опровергла, что Охендовский ставил свои подписи и делал записи.

"Их это, видимо, не устроило, и они назначили вторую экспертизу в государственном институте МВД, которая что-то там подтвердила", – отметил адвокат.

По его словам, эти экспертизы приобщены к делу.

Также адвокат утверждает, что в НАБУ отсутствуют свидетельские показания, которые подтверждали бы причастность Охендовского к чему-либо в этом деле.

В комментарии "Украинской правде" Смирнов также заявил, что представители САП самы были удивлены, обнаружив эту экспертизу в материалах, обосновывающих ходатайство об избрании меры пресечения Охендовскому в виде залога.

"Судя по всему, заседание по рассмотрению ходатайства будет завтра. На суде мы будем ссылаться на эту экспертизу", – заявил адвокат

В то же время он отказался назвать фамилию эксперта, который проводил эту экспертизу, сославшись на тайну следствия, заявив, что "это опытный судебный эксперт".

Как известно, 13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили сообщение о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за средства этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским налички в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 доллара США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.