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ЗМІ: США прямим текстом звинуватили Росію у загостренні на Донбасі

Вівторок, 20 грудня 2016, 21:38

Останні події на сході України, пов'язані зі спробою російсько-сепаратистських сил провести наступ на позиції українських урядових військ, що спричинило втрати серед українських захисників, є прямим порушенням Росією Мінських угод.

З такою заявою виступив у вівторок у Вашингтоні речник Державного департаменту США Джон Кірбі.

"США глибоко стурбовані останнім спалахом насильства на сході України", - заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що недавні події, пов'язані зі спробами російсько-сепаратистських сил захопити додаткову українську територію, призвели до найбільшої кількості жертв за два дні в період з червня 2015 року.

"Це явне порушення Росією зобов'язань за Мінською угодою. Ми вкотре закликаємо РФ використовувати свій суттєвий вплив на сепаратистів, щоб зупинити насильство і дозволити спостерігачам ОБСЄ отримати повний і безперешкодний доступ", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Кірбі також зауважив, що Вашингтон "рішуче підтримує" зусилля тристоронньої контактної групи в переговорах щодо припинення вогню.

Укрінформ

Теми: СШАРосіяМінські угоди
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