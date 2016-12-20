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СМИ: США прямым текстом обвинили Россию в обострении на Донбассе

Вторник, 20 декабря 2016, 21:38

Последние события на востоке Украины, связанные с попыткой российско-сепаратистских сил провести наступление на позиции украинских правительственных войск, что повлекло потери среди украинских защитников, является прямым нарушением Россией Минских соглашений.

С таким заявлением выступил во вторник в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Джон Кирби.

"США глубоко обеспокоены последней вспышкой насилия на востоке Украины", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что недавние события, связанные с попытками российско-сепаратистских сил захватить дополнительную украинскую территорию привели к наибольшему количеству жертв за два дня в период с июня 2015 года.

"Это явное нарушение Россией обязательств по Минским соглашениям. Мы в очередной раз призываем РФ использовать существенное влияние на сепаратистов, чтобы остановить насилие и позволить наблюдателям ОБСЕ получить полный и беспрепятственный доступ", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Кирби также отметил, что Вашингтон "решительно поддерживает" усилия трехсторонней контактной группы в переговорах о прекращении огня.

Укринформ

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Темы: СШАРосcияМинские соглашения
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