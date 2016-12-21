Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Верхня палата парламенту Нідерландів підтримає асоціацію з Україною

Середа, 21 грудня 2016, 06:41

Верхня палата парламенту Нідерландів підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

Про це повідомляє Telegraaf, передає "Новое время".

За даними джерел телеканалу, фракція Християнсько-демократичного заклику (ХДЗ) в Сенаті готова підтримати рішення, знайдене прем'єр-міністром Марком Рютте.

"Знаючи, яку важливість грає Угода, депутати ХДЗ в Сенаті проголосують за ратифікацію", - йдеться в повідомленні.

У нижній палаті парламенту уряд без сумнівів отримає більшість голосів, стверджує ЗМІ.

Разом з тим, і Нідерландська опозиційна партія D66 висловила підтримку домовленостям, досягнутим урядом Нідерландів і країнами ЄС для завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, повідомляє голландське видання nu.nl.

Раніше про підтримку домовленостей заявила опозиційна партія GroenLinks.

Як зазначає видання, готовність D66 підтримати дві коаліційні партії VVD і PVdA поки не дає уряду країни більшості в сенаті Нідерландів. Для отримання більшості не вистачає двох голосів.

У той же час, за даними видання, є очікування, що сенатори від іншої опозиційної партії CDA, незважаючи на позицію лідера партії, який заявляв про необхідність ввести негативні результати референдуму, під час голосування підтримають ратифікацію угоди, що дасть більшість у Верхній палаті парламенту.

Теми: асоціаціяЄСєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
асоціація
Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ про довічне відсторонення від українського футболу
ЄС позитивно оцінив виконання Україною Угоди про асоціацію до початку війни
ЄС дозволив ввезення продукції птахівництва з України
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: