Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ассоциацию с Украиной

Среда, 21 декабря 2016, 06:41

Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом сообщает Telegraaf, передает "Новое время".

По данным источников телеканала, фракция Христианско-демократического призыва (ХДП) в Сенате готова поддержать решение, найденное премьер-министром Марком Рютте.

"Зная, какую важность играет Соглашение, депутаты ХДП в Сенате проголосуют за ратификацию", - говорится в сообщении.

В нижней палате парламента правительство без сомнений получит большинство голосов, утверждает СМИ.

Вместе с тем, и Нидерландская оппозиционная партия D66 выразила поддержку договоренностям, достигнутым правительством Нидерландов и странами ЕС для завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщает голландское издание nu.nl.

Ранее о поддержке договоренностей заявила оппозиционная партия GroenLinks.

Как отмечает издание, готовность D66 поддержать две коалиционные партии VVD и PVdA пока не дает правительству страны большинства в сенате Нидерландов. Для получения большинства не хватает двух голосов.

В то же время, по данным издания, есть ожидания, что сенаторы от другой оппозиционной партии CDA, несмотря на позицию лидера партии, который заявлял о необходимости ввести отрицательные результаты референдума, во время голосования поддержат ратификацию соглашения, что даст большинство в Верхней палате парламента.

Темы: ассоциацияЕСевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
ассоциация
Тимощук пытался обжаловать решение УАФ о пожизненном отстранении от украинского футбола
ЕС положительно оценил выполнение Украиной Соглашения об ассоциации до начала войны
ЕС разрешил ввоз продукции птицеводства из Украины
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: