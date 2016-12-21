НАБУ шукає причетність Охендовського до інших справ

Детективи НАБУ збирають докази можливої причетності глави ЦВК Михайла Охендовського до інших протиправних епізодів.

Про це заявив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, повідомляє телеканал "112 Україна".

"В даний час детективами під процесуальним керівництвом прокурорів збираються додаткові докази можливої причетності Охендовського до інших епізодів. Також триває розслідування великої справи в рамках причетності інших осіб до "чорної каси" "Партії регіонів", - заявив Кривенко.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура висловлює клопотання у Солом`янському райсуді Києва про обрання Охендовського запобіжного заходу у вигляді застави розміром 1 мільйона 291 тисячі гривень.

13 грудня стало відомо, що Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.