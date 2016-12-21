НАБУ ищет причастность Охендовского к другим делам

Детективы НАБУ собирают доказательства возможной причастности главы ЦИК Михаила Охендовского к другим противоправным эпизодам.



Об этом заявил заместитель председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, сообщает телеканал "112 Украина".



"В настоящее время детективами под процессуальным руководством прокуроров собираются дополнительные доказательства возможной причастности Охендовского к другим эпизодам. Также продолжается расследование великого дела в рамках причастности других лиц к "черной кассы" "Партии регионов", - заявил Кривенко.



Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура выражает ходатайство в Соломенском райсуде Киева об избрании Охендовскому меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 291 000 гривен.



13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".



Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.



По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.



Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.