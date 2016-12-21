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Суд не призначив Охендовському мільйонну заставу

Середа, 21 грудня 2016, 13:43

Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення не призначати заставу на суму 1 млн 291 тисячу гривень, про яку просив Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, голові ЦВК Михайлу Охендовському.

Про це передає кореспондент "Української правди" у середу з приміщення суду.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Віталій Українець.

"Клопотання (детективів НАБУ, погоджене прокурором САП -ред) про застосуванння міри запобіжного заходу у вигляді застави задовільнити частково", – зазначив суддя.

"Застосувати до Охендовського Михайла запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, яке діятиме до 13 лютого 2017 року", – додав суддя.

Українець пояснив, що Охендовський повинен з'являтися до суду за викликом, а також повідомляти про зміну свого місця перебування за межами Києва.

Водночас закордонного паспорту в Охендовського не відібрали.

У свою чергу прокурор Володимир Кривенко зазначив, що САП оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала у Солом`янському райсуді Києва про обрання Охендовського запобіжного заходу у вигляді застави розміром 1 мільйона 291 тисячі гривень.

13 грудня стало відомо, що Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: ЦВКсудНАБУ
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