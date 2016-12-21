Суд не назначил Охендовскому миллионный залог

Соломенский райсуд Киева принял решение не назначать залог на сумму 1 млн 291 тисячу гривен, о которой просил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.



Об этом передает корреспондент "Украинской правды" в среду из здания суда.



Соответствующее решение принял следователь судья Виталий Украинец.

"Ходатайство (детективов НАБУ, согласованное прокурором САП - ред.) о применении меры пресечения в виде залога удовлетворить частично", – отметил судья.



"Применить к Охендовскому Михаилу меру пресечения в виде личного обязательства, которое будет действовать до 13 февраля 2017 года", – добавил судья.



Украинец объяснил, что Охендовский должен являться в суд по вызову, а также сообщать об изменении своего места нахождения за пределами Киева.



В то же время загранпаспорт остался у Охендовского.



В свою очередь прокурор Владимир Кривенко отметил, что САП будет обжаловать это решение в апелляционном суде.

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала в Соломенском райсуде Киева об избрании Охендовскому меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 291 000 гривен.



13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".



Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.



По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.



Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП