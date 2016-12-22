Конкурсна комісія виключає призначення Найєма главою Нацполіції

Конкурсна комісія виключає можливість призначення народного депутата БПП Мустафи Найєма на посаду голови Національної поліції.



Про це "Українським новинам" повідомив член комісії Євген Захаров.



Він зазначив, що комісія поки що провела одне засідання і то не в повному складі.



Наступне засідання призначене на 18 січня 2017 року.



Прийом документів від претендентів на посаду глави Нацполіції буде здійснюватися до 8 січня 2017 року.



Захаров підкреслив, що згідно з вимогами конкурсу, в відборі можуть взяти участь претенденти, які мають повну загальну юридичну освіту (фахівці або магістри, але не бакалаври), стаж роботи в галузі права не менше 7 років після отримання диплома і 5 років управлінського стажу.



Член комісії підкреслив, що вимоги досить жорсткі і не всі кандидати, що публічно заявили про участь в конкурсі, зокрема, депутат Найєм, їм відповідають.



"Він юристом не працював, він весь час працював журналістом. Я був здивований, що він буде подавати документи (на конкурс). Це фактично напрошуватися на те, що його документи взагалі не будуть розглядатися. Йому відразу ж відмовлять. Ну навіщо так робити, я не розумію, – заявив Захаров.



У той же час, він спрогнозував велику кількість учасників конкурсу на посаду глави Нацполіції.

У свою чергу сам Найем в інтерв'ю на одному з телеканалів пояснював, що з 1 січня вступить в силу нова норма, згідно з якою кандидат на голову Нацполіції повинен мати вищу юридичну освіту.



Таким чином, в разі, якщо конкурс буде тривати після Нового року, йому немає сенсу подаватися на конкурс, оскільки у нього такої освіти поки немає (він здобуває юридичну освіту).

Як повідомлялося, глава МВС 15 грудня оголосив про проведення консультативного конкурсу на посаду глави Нацполіції України.



Для первинного участі в конкурсі необхідно подати резюме та мотиваційний лист.



Документи приймаються до 8 січня 2017 року включно.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив сподівання, що новий керівник Національної поліції буде обраний і призначений до середини лютого наступного року.



14 листопада Хатія Деканоідзе заявила про свою відставку з посади голови Нацполіції. Її обов'язки зараз виконує перший заступник голови Вадим Троян.

Українська правда, Українські новини

