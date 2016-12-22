Конкурсная комиссия исключает назначение Найема главой Нацполиции

Конкурсная комиссия исключает возможность назначения народного депутата БПП Мустафы Найема на должность главы Национальной полиции.

Об этом "Українським новинам" сообщил член комиссии Евгений Захаров.

Он отметил, что комиссия пока что провела одно заседание и то не в полном составе.

Следующее заседание назначено на 18 января 2017 года.

Прием документов от претендентов на должность главы Нацполиции будет осуществляться до 8 января 2017 года.

Захаров подчеркнул, что согласно требованиям конкурса, в отборе могут принять участие претенденты, имеющие полное юридическое образование (специалисты или магистры, но не бакалавры), стаж работы в области права не менее 7 лет после получения диплома и 5 лет управленческого стажа.

Член комиссии подчеркнул, что требования достаточно жесткие и не все кандидаты, публично заявившие об участии в конкурсе, в частности, депутат Найем, им соответствуют.

"Он юристом не работал, он все время работал журналистом. Я был удивлен, что он будет подавать документы (на конкурс). Это фактически напрашиваться на то, что его документы вообще не будут рассматриваться. Ему сразу же откажут. Ну зачем так делать, я не понимаю", – сказал Захаров.

В то же время, он спрогнозировал большое количество участников конкурса на пост главы Нацполиции.

В свою очередь сам Найем в интервью на одном из телеканалов объяснял, что с 1 января вступит в силу новая норма, согласно которой кандидатна должность главы Нацполиции должен иметь высшее юридическое образование.

Таким образом, в случае, если конкурс будет продолжаться после Нового года, ему не имеет смысла подаваться на конкурс, поскольку у него такого образования пока нет (он получает юридическое образование).

Как сообщалось, глава МВД 15 декабря объявил о проведении консультативного конкурса на должность главы Нацполиции Украины.

Среди базовых требований к соискателям: соответствие общим условиям работе в полиции, полное юридическое образование, не менее 7 лет стажа в сфере права, не менее 5 лет управленческого опыта.

Для первичного участия в конкурсе необходимо подать резюме и мотивационное письмо.



Документы принимаются до 8 января 2017 года включительно.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил надежду, что новый руководитель Национальной полиции будет избран и назначен к середине февраля следующего года.

Как известно, 14 ноября Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке с должности главы Нацполиции. Эти обязанности сейчас исполняет первый замглавы Вадим Троян.

Украинская правда, Українські новини