Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат Міщенко вийшов з фракції БПП

П'ятниця, 23 грудня 2016, 11:06

Депутат Верховної Ради Сергій Міщенко вийшов з фракції БПП.

Про це у п'ятницю заявила віце-спікер Оксана Сироїд.

"Повідомляю про вихід народного депутата України Міщенка Сергія Григоровича зі складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", – сказала вона.

Як відомо, Міщенко був обраний по 98-му мажоритарному округу в Київській області. Він був позафракцим депутатом, а в квітні 2016 року він вступив до фракції БПП.

Після виходу Міщенка у цій фракції залишилося 142 депутата.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МіщенкоБППВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Міщенко
Екс-бютівця Міщенка, який називав Пшонку "батьком", прийняли в БПП
Міщенка у вівторок спіймали на кнопкодавстві
Посольство ЄС: Ми не консультували Міщенка по його правилах лікування Тимошенко
Останні новини
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
Усі новини...
Реклама: