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Депутат Мищенко вышел из фракции БПП

Пятница, 23 декабря 2016, 11:06

Депутат Верховной Рады Сергей Мищенко вышел из фракции БПП.

Об этом в пятницу заявила вице-спикер Оксана Сыроед.

"Сообщаю о выходе народного депутата Украины Мищенко Сергея Григорьевича из состава депутатской фракции "Блок Петра Порошенко", – сказала она.

Как известно, Мищенко был избран по 98-му мажоритарному округу в Киевской области. Он был внефракционным депутатом, а в апреле 2016 года он вступил во фракцию БПП.

После выхода Мищенко в этой фракции осталось 142 депутата.

Олег Шанковский, УП

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Темы: МищенкоБППВерховная Рада
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