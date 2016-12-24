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"Оборонний закон", підписаний Обамою, розширює дію "закону Магнітського" на весь світ

Субота, 24 грудня 2016, 14:12

Підписаний президентом США Бараком Обамою закон про витрати на військові потреби у 2017 році розширює дію так званого "закону Магнітського" на весь світ і передбачає введення санкцій проти всіх, хто, на думку Вашингтона, причетний до корупції і порушень прав людини.

Як пише "Радіо Свобода", таким чином, президент може ввести санкції проти будь-якого іноземця, відповідального за позасудові вбивства, тортури та інші грубі порушення прав людини.

Обмежувальні заходи стосуються приватної власності і банківських рахунків на території США, а також передбачають заборону на в'їзд до країни. 

Закон також дозволяє вводити санкції проти урядовців чи представників їх найближчого оточення, залучених до актів корупції і хабарництва.

Дія постанови поширюється на 6-річний період, проте самі обмеження щодо фізичних осіб мають безстроковий характер і можуть бути скасовані лише за рішенням глави американської держави, пише DW.

Як відомо, Вашингтон  створив санкційний список, до якого потрапили російські посадові особи, які могли бути причетними до смерті юриста британського інвестиційного фонду Сергія Магнітського у московському СІЗО. Фігурантам "списку Магнітського" заборонений в'їзд до США. Тепер аналогічні заходи можуть бути застосовані щодо громадянина будь-якої країни.

Аналогічні законодавчі ініціативи розглядаються також в інших країнах, у т.ч. представлена у британському парламенті "поправка Магнітського" та канадський законопроект під назвою "Глобальний закон Магнітського", а також "закон Магнітського", ухвалений парламентом Естонії. 

Президент США Барак Обама підписав Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони, де безпекова допомога Україні збільшена до 350 млн. дол.

Документ забороняє виділяти кошти на військову співпрацю з Росією доти, поки Конгресу не представлять докази того, що Росія звільнила окуповану територію України і припинила агресивні дії, які загрожують суверенітету і територіальної цілісності України і країн-членів НАТО.

Теми: санкціїСША
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