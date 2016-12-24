"Оборонный закон", подписанный Обамой, расширяет действие "закона Магнитского" на весь мир

Подписанный президентом США Бараком Обамой закон о расходах на военные нужды в 2017 году расширяет действие так называемого "закона Магнитского" на весь мир и предусматривает введение санкций против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушению прав человека.

Как пишет "Радио Свобода", таким образом, президент может ввести санкции против любого иностранца, ответственного за внесудебные убийства, пытки и другие грубые нарушения прав человека.

Ограничительные меры касаются частной собственности и банковских счетов на территории США, а также предусматривают запрет на въезд в страну.

Закон также позволяет вводить санкции против чиновников или представителей их ближайшего окружения, причастных к актам коррупции и взяточничества.

Действие постановления распространяется на 6-летний период, однако ограничения в отношении физических лиц имеют бессрочный характер и могут быть отменены только по решению главы американского государства, пишет DW.

Как известно, Вашингтон создал санкционный список, в который попали российские должностные лица, которые могли быть причастны к смерти юриста британского инвестиционного фонда Сергея Магнитского в московском СИЗО. Фигурантам "списка Магнитского" запрещен въезд в США. Теперь аналогичные меры могут быть применены в отношении гражданина любой страны.

Аналогичные законодательные инициативы рассматриваются также в других странах, в т.ч. представленная в британском парламенте "поправка Магнитского" и канадский законопроект под названием "Глобальный закон Магнитского", а также "закон Магнитского", принятый парламентом Эстонии.

Президент США Барак Обама подписал Бюджет США на 2017 на нужды национальной обороны, где оборонная помощь Украине увеличена до 350 млн. долл.

Документ запрещает выделять средства на военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Конгрессу не представят доказательства того, что Россия освободила оккупированную территорию Украины и прекратила агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО.