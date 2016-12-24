Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак розповів, кого нагородив табельною зброєю

Субота, 24 грудня 2016, 14:46

Глава Міноборони України Степан Полторак нагородив чотирьох бойових офіцерів підрозділу Сил спеціальних операцій вогнепальною табельною зброєю.

Про це Полторак повідомив 24 грудня.

"Сьогодні нагородив чотирьох бойових офіцерів підрозділу Сил спеціальних операцій вогнепальною табельною зброєю. Хочу подякувати вам за службу, за самовідданість та стійкість, проявлені під час виконання небезпечних завдань в ході антитерористичної операції, вірність військовій присязі, зразкове виконання військового обов’язку та виявлений при цьому високий професіоналізм", - зазначив глава МОУ.

 

Також міністр зазначив, що зустрівся з волонтерами організації "Армія SOS" та нагородив 6 волонтерів відзнакою Міноборони України – медаллю "За сприяння Збройним Силам України".

"Вдячний цим людям за особистий внесок у надання всебічної допомоги особовому складу військових частин і підрозділів ЗС України, активну громадську позицію, за самовіддану працю, правдивість та відверте бажання допомогти українській армії", - додав Полторак.

 

Теми: Полторакзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Полторак
Військові експосадовці отримали мільйони гривень при звільненні – Bihus.info
Заступнику ексміністра оборони Полторака обрали запобіжний захід
Десантно-штурмові війська – з новим керівником замість обраного в Раду Забродського
Останні новини
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
Усі новини...
Реклама: