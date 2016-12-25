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Гройсман "з розумінням" поставився до скасування його візиту до Ізраїлю

Неділя, 25 грудня 2016, 01:20
Гройсман з розумінням поставився до скасування його візиту до Ізраїлю

Глава українського уряду Володимир Гройсман з розумінням поставився до того, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скасував його візит до Ізраїлю.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

За словами джерела, Гройсман надалі має намір інтенсифікувати переговори з ізраїльською стороною для врегулювання проблемних питань і більш активного розвитку двосторонніх відносин.

Раніше повідомлялося, що Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Ізраїль, який планувався на 27-28 грудня.

Скасування пов'язане з ситуацією навколо голосування в Раді Безпеки ООН по резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона відразу досить негативно відреагувала на результати цього голосування, в тому числі в ізраїльських ЗМІ поширюється чимало критики на адресу позиції України в даній ситуації.

Теми: ІзраїльГройсман
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