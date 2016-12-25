Гройсман "с пониманием" отнесся к отмене его визита в Израиль

Глава украинского правительства Владимир Гройсман с пониманием отнесся к тому, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил его визит в Израиль.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

По словам источника, Гройсман в дальнейшем намерен интенсифицировать переговоры с израильской стороной для урегулирования проблемных вопросов и более активного развития двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху объявил об отмене официального визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27-28 декабря.

Отмена связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.