Версія теракту на борту Ту-154 не є основною - росЗМІ

Версія теракту при розслідуванні катастрофи літака Ту-154, який впав у Чорне море поблизу Сочі, не розглядається як основна.

Про це пише РІА Новости з посиланням на джерело у спецслужбах.

За даними джерела, літак вилетів з аеродрому Чкаловський, де пасажири і багаж ретельно оглядали і перевірялися.

"Планувалася його дозаправка у Моздоку, але через погодні умови вона була перенесена в Адлер, і таким чином, відомостей про те, що літак буде дозаправлятися в аеропорту Сочі, заздалегідь не було", - пояснив співрозмовник.

Також він зазначив, що після прильоту в Адлер літак був взятий під охорону, а на борт заходили ліше два прикордонника і один митник, з літака виходив лише штурман для контролю заправки.

"Харчування на борт не подавалося, а дозаправка здійснювалася штатним персоналом", - додав він.

"На даний момент немає ніяких даних, що свідчать на користь теракту, і органи безпеки і слідство не розглядають цю версію як основну", - підсумував співрозмовник.

Як відомо, літак Міноборони РФ зник з радарів вранці в неділю незадовго після вильоту з Сочі. На борту перебували 92 осіб, у т.ч. журналісти телеканалів "Первый", "НТВ" та "Звезда". Також на борту були артисти ансамбля пісні і танцю імені Александрова. Окрім них у літаку також перебувала виконавчий директор фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза, відома своїми запереченнями присутності російських військ на Донбасі.