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Версия теракта на борту Ту-154 не является основной - росСМИ

Воскресенье, 25 декабря 2016, 22:47

Версия теракта при расследовании катастрофы самолета Ту-154, который упал в Черное море возле Сочи, не рассматривается как основная.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

По данным источника, самолет вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно осматривали и проверялись.

"Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", - пояснил собеседник.

Также он отметил, что по прилету в Адлер самолет был взят под охрану, а на борт заходили только два пограничника и один таможенник, из самолета выходил только штурман для контроля заправки.

"Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", - добавил он.

"На данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную", - подытожил собеседник.

Как известно, самолет Минобороны РФ пропал с радаров утром в воскресеньевскоре после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в т.ч. журналисты телеканалов "Первый", "НТВ" и "Звезда". Также на борту были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме них в самолете также летела исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, известная своими отрицаниями присутствия российских войск на Донбассе.

По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РБК, президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря  траура в связи с крушением Ту-154. Согласно указу, правительство и региональные власти должны принять меры по оказанию помощи семьям погибших, приспустить все госфлаги на админзданиях, а культурные учреждения и телерадиокомпании  - отменить все развлекательные мероприятия и передачи. 

Темы: Росcияавиакатастрофы
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