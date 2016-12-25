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ЗМІ: Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму контакти з Україною

Неділя, 25 грудня 2016, 23:46

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі контакти з урядовцями з 12 країн, в тому числі з України, у зв’язку із голосуванням у Радбезі ООН.

Про це повідомляє Армійське Радіо, а також газета Haaretz з посиланням на підсумки недільного засідання кабміну та дані від чільного ізраїльського посадовця, який говорив на умовах анонімності, пише DW.com.

Керівник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху в неділю, 25 грудня, дав доручення міністерству закордонних справ мінімізувати робочі контакти з 12 країнами, представники яких в Раді Безпеки ООН підтримали резолюцію із осудом ізраїльської поселенської діяльності.

"У наступний період подорожуйте менше до країн, які голосували проти нас", - цитує газета звернення прем'єра до урядовців на засіданні.

Рішення стосується України, Росії, Китаю, Японії, Франції, Анголи, Єгипту, Уругваю, Іспанії, Сенегалу та Нової Зеландії. Голів МЗС цих країн не прийматимуть в Ізраїлі, зазначає газета. Крім того, заморожено координацію зустрічей Нетаньяху з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей та прем'єром КНР Лі Кецяном, які мали відбутися у швейцарському Давосі. В МЗС Ізраїлю на запит DW відмовилися коментувати цю інформацію. 

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю. У такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Як пояснили в МЗС України, визначальним при формуванні позиції України щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту є послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами.

Теми: ІзраїльООН
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