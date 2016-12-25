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СМИ: Нетаньяху распорядился свести к минимуму контакты с Украиной

Воскресенье, 25 декабря 2016, 23:46

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие контакты с чиновниками из 12 стран, в том числе из Украины, в связи с голосованием в Совбезе ООН.

Об этом сообщает Армейское Радио, а также газета Haaretz со ссылкой на итоги воскресного заседания Кабмина и данные от ввысокого израильского чиновника, который говорил на условиях анонимности, пишет DW.com.

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 25 декабря, дал поручение министерству иностранных дел минимизировать рабочие контакты с 12 странами, представители которых в Совете Безопасности ООН поддержали резолюцию с осуждением израильской поселенческой деятельности.

"В следующий период путешествуйте меньше в страны, которые голосовали против нас", - цитирует газета обращение премьера к чиновникам на заседании.

Решение касается Украины, России, Китая, Японии, Франции, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. Глав МИД этих стран не будут принимать в Израиле, отмечает газета. Кроме того, заморожена координация встреч Нетаньяху с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьером КНР Ли Кэцян, которые должны были состояться в швейцарском Давосе. В МИД Израиля на запрос DW отказались комментировать эту информацию.

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Как пояснили в МИД Украины, определяющим при формировании позиции Украины относительно израильско-палестинского конфликта является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильООН
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