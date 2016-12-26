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Міноборони РФ: Ту-154, який зазнав катастрофи, був технічно справний

Понеділок, 26 грудня 2016, 06:08

Літак Ту-154, який зазнав катастрофи над Чорним морем, був технічно справний.

Про це заявив начальник служби безпеки польотів Збройних сил Росії Сергій Байнетов, передає російська служба BBC.

"Літак був технічно справний. Крайні регламентні роботи проводилися у вересні 2016 року", - сказав Байнетов. Він також підкреслив, що командир екіпажу майор Роман Волков був льотчиком першого класу, а екіпаж неодноразово виконував польоти в Сирію.

Як повідомлялося, версія теракту при розслідуванні катастрофи літака Ту-154, який впав в Чорне море біля Сочі, не розглядається як основна.

Як відомо, літак Міноборони РФ зник з радарів вранці в неділю незадовго після вильоту з Сочі. На борту перебували 92 осіб, у т.ч. журналісти телеканалів "Первый", "НТВ" та "Звезда". Також на борту були артисти ансамбля пісні і танцю імені Александрова. Окрім них у літаку також перебувала виконавчий директор фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза, відома своїми запереченнями присутності російських військ на Донбасі.

Теми: Росіякатастрофиавіа
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