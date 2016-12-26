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Адвокат Януковича продолжает настаивать, что тот – не подозреваемый

Понедельник, 26 декабря 2016, 14:09

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк продолжает настаивать, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по делу о государственной измене.

Об этом он заявил в понедельник в эфире канала 112.

"По делу о государственной измене Виктор Янукович не является подозреваемым. Этот вопрос широко обсуждался и в нем была поставлена точка. Подозрение еще не вручено должным образом со стороны Генеральной прокуратуры Украины. Статуса подозреваемого у него нет", – сказал Сердюк.

Адвокат заявил, что в понедельник проходит заседание Печерского райсуда Киева, который должен дать следователю разрешение на начало специального досудебного расследования дела о госизмене Януковича.

Он также добавил, что от имени Януковича будет подано ходатайство о проведении его допроса в рамках этого дела.

"По существу данное дело не имеет перспектив для рассмотрения, поскольку мы еще не прошли первого процессуального шага – вручение подозрения, а затем – проведение следственных действий с участием Виктора Януковича. Таким образом, ни подозрение не вручено, ни не допрошен Виктор Янукович, ни не осуществлено никаких других следственных действий для того, чтобы дело можно было направить в суд", – повторил он.

Как известно, 9 декабря Сердюк вернул Генпрокуратуре сообщение о подозрении Януковичу, аргументировав это тем, что во время его объявления было допущено нарушение норм законодательства.

Также он опубликовал документы, согласно которым Янукович имеет временное убежище в Ростове-на-Дону до 26 октября 2017 года.

В свою очередь в Генпрокуратуре заявили, что подозрение было объявлено должным образом и Янукович имеет статус подозреваемого.

Олег Шанковский, УП

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Темы: ЯнуковичГенпрокуратура
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