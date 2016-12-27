ЗМІ: Охендовський відмовився від очної ставки з Трепаком

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від надання свідчень НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком.

Як повідомили DT.UA джерела в Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), що мав відбутися в понеділок, 26 грудня.

Приводом для очної ставки між Охендовським і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, що стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

Разом з тим, у понеділок детективи НАБУ протягом декількох годин допитували Охендовського щодо обставин оголошеної йому підозри.

Раніше НАБУ офіційно повідомило, що матеріали "чорної бухгалтерії" ПР, які в травні були передані Бюро генералом Трепаком, є оригінальними документами, і це підтверджено процесуальним шляхом.

Почеркознавча експертиза встановила, що підписи про отримання коштів на ім'я голови ЦВК зроблені особисто громадянином Охендовским Михайлом Володимировичем.

13 грудня стало відомо, що голові Михайлу Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.

Солом'янський суд Києва обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року. Заставу йому не призначили, від посади також не відсторонили.