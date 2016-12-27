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СМИ: Охендовский отказался от очной ставки с Трепаком

Вторник, 27 декабря 2016, 10:50

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком.

Как сообщили DT.UA источники в Национальном антикоррупционном бюро, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должен был состояться в понедельник, 26 декабря.

Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление председателя ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, касающейся его обвинений в получении взяток в особо крупных размерах.

Вместе с тем, в понедельник детективы НАБУ в течение нескольких часов допрашивали Охендовского относительно обстоятельств объявленной ему подозрения.

Ранее НАБУ официально сообщило, что материалы "черной бухгалтерии" ПР, которые в мае были переданы Бюро генералом Трепаком, являются оригинальными документами, и это подтверждено процессуальным путем.

Почерковедческая экспертиза установила, что подписи о получении средств на имя председателя ЦИК сделаны лично гражданином Охендовским Михаилом Владимировичем.

13 декабря стало известно, что главе ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Соломенский суд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. Залог ему не назначили, от должности тоже не отстранили.

Темы: ЦИКполицияНАБУ
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