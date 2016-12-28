На Кубі заборонили називати вулиці іменем Фіделя Кастро

На Кубі заборонили використання імені Фіделя Кастро в громадських місцях.

Відповідний закон одноголосно підтримав кубинський парламент, повідомляє "Німецька хвиля".

Відповідно до закону, заборонено називати ім'ям Кастро вулиці, площі або будівлі.

Також не дозволяється встановлювати йому пам'ятники і використовувати його образ з рекламною або комерційною метою.

Чинний глава держави Рауль Кастро обґрунтував цей закон, тим, що його брат не хотів встановлення культу особи. За життя Фідель Кастро не допускав, щоб на його честь встановлювали пам'ятники або називали вулиці.

В законі є і низка винятків. Діячам мистецтва дозволено використовувати образ Фіделя Кастро, його ім'я можна згадувати на мітингах та інших масових заходах. Також його ім'ям буде названий інститут, який займеться вивченням ролі Фіделя Кастро в історії.

Фідель Кастро - лідер Кубинської революції 1959 року - помер 26 листопада 2016 року у віці 90 років в Гавані.

Він правив Островом свободи протягом 47 років.

У липні 2006 року через тяжку хворобу Фідель Кастро передав керівництво країною своєму братові Раулю - спочатку тимчасово, а з 2008 року остаточно.

4 грудня його поховали на цвинтарі в місті Сантьяго-де-Куба.