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На Кубе запретили называть улицы именем Фиделя Кастро

Среда, 28 декабря 2016, 08:18

На Кубе запретили использование имени Фиделя Кастро в общественных местах.

Соответствующий закон единогласно поддержал кубинский парламент, сообщает "Немецкая волна".

Согласно закону, запрещено называть именем Кастро улицы, площади или здания.

Также не разрешается устанавливать ему памятники и использовать его образ с рекламной или коммерческой целью.

Действующий глава государства Рауль Кастро обосновал этот закон, тем, что его брат не хотел установления культа личности. При жизни Фидель Кастро не допускал, чтобы в его честь устанавливали памятники или называли улицы.

В законе есть и ряд исключений. Деятелям искусства разрешено использовать образ Фиделя Кастро, его имя можно вспоминать на митингах и других массовых мероприятиях. Также его именем будет назван институт, который займется изучением роли Фиделя Кастро в истории.

Фидель Кастро - лидер Кубинской революции 1959 года - умер 26 ноября 2016 года в возрасте 90 лет в Гаване.

Он правил Островом свободы в течение 47 лет.

В июле 2006 года из-за тяжелой болезни Фидель Кастро передал руководство страной своему брату Раулю - сначала временно, а с 2008 года окончательно.

4 декабря его похоронили на кладбище в городе Сантьяго-де-Куба.

Темы: законодательствомеждународная общественность
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