Із дна моря підняли другу "чорну скриньку" Ту-154

Виявлено та піднято із дна другий бортовий самописець літака Ту-154, який зазнав аварії в Чорному морі.

Про це йдеться повідомленні Міноборони Росії.

"Менш, ніж півгодини тому виявлено і піднято із дна другий бортовий самописець літака Ту-154", - зазначили у відомстві, передають РИА Новости.

Аналіз даних з першого реєстратора, виявленого напередодні, дозволяє звузити перелік причин аварії, проте поки не буде зібрана вся інформація, висновки робити передчасно, повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Як відомо, літак Ту-154 Міноборони РФ зник з радарів відразу після зльоту, в ніч на 25 грудня.

На його борту перебували 92 людини.

Літак прямував з Адлера до Сирії і мав доставити на базу Хмеймім артистів ансамблю імені Александрова, російських журналістів і лікаря Єлизавету Глінку (Доктора Лізу).

На місці катастрофи водолази виявили один з бортових самописців.

Російські видання опублікували розшифровку нібито останніх слів екіпажу. Згідно з інформацією, розмова переривається на тому, що один з пілотів вигукує: "Закрилки, с * ка!". А потім звучить крик: "Командир, падаємо!".