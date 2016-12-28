Уряд призначив державних секретарів 6 міністерств

Уряд призначив державних секретарів шести міністерств і Кабміну.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

Згідно з інформацією, Віктора Іванкевича призначили державним секретарем Мінсоцполітики, Геннадія Дмитренка - державним секретарем Мінекології, Андрія Зайця - державним секретарем МЗС, Максима Малашкіна – держсекретарем Мінрегіонрозвитку, Ганну Онищенко - державним секретарем Міністерства юстиції, а Володимира Бондаренка - державним секретарем Кабміну

Окрім того, уряд призначив Андрія Галущака державним секретарем Міністерства інфраструктури з випробним терміном 3 місяці.

Як відомо, міністр інфраструктури Володимир Омелян був здивований результатами конкурсу на посаду держсекретаря міністерства, згідно з яким переможцем став Андрій Галущак, юрист Владислава Каськіва.

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