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Правительство назначило государственных секретарей 6 министерств

Среда, 28 декабря 2016, 12:53

Правительство назначило государственных секретарей шести министерств и Кабмина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Согласно информации, Виктора Иванкевича назначили государственным секретарем Минсоцполитики, Геннадия Дмитренко - государственным секретарем Минэкологии, Андрея Зайца - государственным секретарем МИД, Максима Малашкина - госсекретарем Минрегионразвития, Анну Онищенко - государственным секретарем Министерства юстиции, а Владимира Бондаренко - государственным секретарем Кабмина

Кроме того, правительство назначило Андрея Галущака государственным секретарем Министерства инфраструктуры с испытательным сроком 3 месяца.

Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян был удивлен результатами конкурса на должность госсекретаря министерства, согласно которому победителем стал Андрей Галущак, юрист Владислава Каськива.

Украинские новости

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровкадрыМинсоцполитикигоссекретари
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